اعتقالات ومواجهات بمناطق متفرقة بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين خلال اقتحام مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدسالمحتلة، تخللها مواجهات وعملية إطلاق النار صوب جنود الاحتلال في مدينة نابلس.وأفادت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار صوب قوات الاحتـلال خلال اقتحامها قبر يوسف شرقي نابلس لتؤمّن اقتحامالمستوطنين.وشهدت المنطقة مواجهات عنيفة خلال تصدي الشبان لاقتحام قوات الاحتلال ومستوطنيه لمنطقة قبر يوسف شرق نابلس.وأطلقت مجموعات شبابية ونشطاء في نابلس دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين لمقام قبر يوسف دويكات في مدينة نابلس مساء أمس الثلاثاء.ونقلت وسائل إعلام عبرية أن أكثر من 1000 مستوطن عبر "25 حافلة" اقتحموا الليلة مدينة نابلس وأدوا طقـوسا عند "قبر يوسف" بحماية من قوات الاحتلال، وتعرضت الحافلات والقوات للرشق بالحجارة.كما واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هيثم سياج فجر اليوم بعد مداهمة منزله في رام الله.وفي رام الله أيضا اعتقلت قوات الاحتلال الطالبين في جامعة بيرزيت محمد حبيب رشدي ومحمد عاطف الطيطي بعد اقتحام منزليهما في بلدة بيرزيت شمال المدينة.واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، عقب اعتقال الأسير المحرر هيثم سياج عقب اقتحام منزله في حي أم الشرايط.واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق جنوب شرق بيت لحم، وتفحصت كاميرات المراقبة المثبتة على واجهات المحلات التجارية والمنازل في قرى، جورة الشمعة، وأم سلمونه، ومراح رباح، والمنشية قرب بلدة تقوع.ومن مدينة القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحـتلال الشاب عدي اللوزي عقب اقتحام منزل عائلته في منطقة كفر عقب شمال القدس المحتلة.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، عمليات اعتقال واقتحامات، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.