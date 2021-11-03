شاهد: البحر الميت في الأردن يبدو كسطح القمر









رام الله - دنيا الوطنأظهر مقطع فيديو، صباح اليوم، بالوعات من الحفر خلفها انحسار ساحل البحر الميت، الذي يتراجع فيه الماء بنحو متر سنويا، تاركا وراءه مشهداً شبيهاً بسطح القمر، وقد أبيض بفعل كميات الملح الكبيرة في البحر.وبحسب ما نشرته صحيفة البيان على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، يصل عمق تلك الحفر إلى عشرة أمتار، وهي تشهد على انحسار البحر الذي فقد من سطحه ثلث المساحة منذ سنة 1960.ويشتهر البحر الميت بأنه أخفض نقطة على سطح الكرة الأرضية، حيث بلغ منسوب شاطئه حوالي 400 متر تحت مستوى سطح البحر حسب سجلات عام 2013.