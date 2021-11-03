الأردن: افتتاح المكتب الرئيسي الجديد لشركة أمازون في عمان

رام الله - دنيا الوطنافتتح ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني، أمس، المكتب الرئيسي الجديد لشركة أمازون العالمية المتخصصة بالتجارة الإلكترونية في مشروع العبدلي بعمان.وأكد ولي العهد، خلال الافتتاح، أن الأردن يعمل على تعزيز استثمارات القطاع الخاص، مبيناً أهمية دور شركات التكنولوجيا العالمية في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وفق ماجاء في موقع (عمون).وكان بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إلى إيجاز قدمه نائب رئيس شركة أمازون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رونالدو مشحور، عن أهداف الشركة وخططها المقبلة في عملية التطوير.ولفت مشحور إلى التطور التقني الكبير بالمملكة، وما يشكله من دعم مهم لأعمال مركز أمازون الإقليمي، مؤكداً أن الكوادر البشرية في الأردن تعد من الأفضل على مستوى المنطقة، وضرورية لأعمال الشركة.وقال إن المبنى الجديد سيساهم في توفير وظائف جديدة للأردنيين، إذ توظف الشركة حالياً نحو 1220 أردنياً، وتخطط في العام المقبل لمضاعفة أعداد الموظفين لديها في فرع الأردن، وذلك للقيام بعدة مهام منها تحليل البيانات ومعالجتها، وصناعة المحتوى الرقمي، واستغلال الذكاء الاصطناعي، وتطوير التكنولوجيا، وخدمة العملاء، والدعم التشغيلي على مستوى المنطقة.وبحسب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، تتوافق استثمارات أمازون مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي الوطنية، الهادفة إلى رفع مستوى الكفاءات البشرية وتوفير فرص العمل، لإبراز الأردن كجهة إقليمية وعالمية رائدة في التطوير والخدمات التقنية.