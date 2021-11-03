أمريكا تسمح بتطعيم الأطفال ما بين 5 و11 عاماً بلقاح فايزر

رام الله - دنيا الوطنأفادت السلطات الصحية الأمريكية، أمس، أنه سيتم البدء في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا بلقاح فايزر، حيث أعطوا الموافقة النهائية على هذه المرحلة الجديدة لمكافحة الوباء.وبعد أيام من الحصول على إذن من إدارة الغذاء والدواء، وافق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على اللقاح ليمهد الطريق لتطعيم ما يصل إلى 28 مليون طفل، وفق (روسيا اليوم).واستبقت الحكومة الأمريكية بفترة طويلة، حيث قامت بشراء جرعات كافية للأطفال في الفئة العمرية 5-11 عامًا وبدأت في شحنها في جميع أنحاء البلاد.وفي نفس السياق، قال الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض "اليوم وصلنا إلى نقطة تحول في معركتنا ضد كوفيد -19".وأضاف بايدن: "أن تطعيم الأطفال الصغار سيسمح للآباء بإنهاء شهور من القلق بشأن أطفالهم، وتقليل مدى انتشار الفيروس للآخرين، إنها خطوة كبيرة إلى الأمام لأمتنا في كفاحنا لهزيمة الفيروس" .ولفت بايدن إلى أن الحكومة قامت بالفعل بتأمين ما يكفي من اللقاح لكل طفل في أمريكا، مضيفًا أن المسؤولين بدأوا خلال عطلة نهاية الأسبوع عملية تعبئة وشحن ملايين الجرعات.يذكر أن القرار اتخذ خلال يوم من المناقشات الحية بين خبراء مركز السيطرة على الأمراض لجنة، الذين راجعوا البيانات المتاحة حول تفشي المرض لدى الأطفال، وفعالية لقاح فايزر، وآثاره الجانبية المحتملة.