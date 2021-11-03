واشنطن: لا نعتزم إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، حقيقة نية واشنطن إنهاء التواجد العسكري في الشرق الأوسط.ووفق وكالة (رويترز) فقد قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود: "إنّ إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتزم إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط".وأضاف هود: "يجب أنّ أؤكد على خلفية تداول الكثير من المعلومات المضللة بهذا الصدد مؤخراً، أنّ شراكاتنا في مجال الأمن ستبقى".وتابع: "تواجدنا العسكري الدائم في المنطقة ضامن منذ أكثر من 70 عاماً، وهذا الواقع الأساسي لن يتغير"، لافتاً إلى أنّ الولايات المتحدة تتكيف مع تغير الظروف والتهديدات في المنطقة.وشدد على التزام الولايات المتحدة بضمان حرية التجارة والملاحة بهدف عدم السماح بأي اضطراب في الاقتصاد الأمريكي والعالمي.