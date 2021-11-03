الأسير المسن موفق عروق لا يستطيع الوقوف ومهدد بفقدان البصر

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن الأسير المسن المريض موفق عروق (78) عاماً، والقابع بسجن عسقلان يعاني من ظروفٍ صحيةٍ صعبةٍ، وحالته تتفاقم يوماً بعد آخر.وأوضحت الهيئة، في بيان لها أن الأسير عروق أصبح وزنه 48 كيلوغرام ولا يستطيع الوقوف، ويستفرغ باستمرار، ويعاني من مشاكل في الرئة، وأخرى في الرؤية تهدده بفقدان البصر، ويصاحبه شعور بالتعب، وإرهاق مستمر، وأوجاع في كافة أنحاء جسده، إلى جانب إصابته بمرض السرطان في الكبد والمعدة.يذكر أن الأسير عروق من بلدة يافة الناصرة بأراضي الـ 48، ومعتقل منذ العام 2003، ومحكوم بالسجن لـ 30 عاماً، ويُعتبر من الحالات المرضية الصعبة القابعة داخل معتقلات الاحتلال.