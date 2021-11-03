إصابات خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة خلال اقتحامها المنطقة وانتشارها في محيط "مقام يوسف" تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين، ما أدى لإصابة عدد من الشبان بالرصاص "المطاطي" وبالاختناق.وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من منازل المواطنين في منطقة شارع عمان شرق نابلس.