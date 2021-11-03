دولي

200 جمهوري يطالبون بايدن بعدم فتح قنصلية للفلسطينيين

200 جمهوري يطالبون بايدن بعدم فتح قنصلية للفلسطينيين
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
وقع (200) جمهوري في مجلس النواب الأمريكي على رسالة خاصة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يطالبونه فيها بعدم إعادة فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في شرق القدس.

وقال لي زلدن عضو مجلس النواب الجمهوري اليهودي، وعضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ورئيس لوبي دعم إسرائيل في مجلس النواب بالكونغرس: "إن إعادة فتح القنصلية الأمريكية سيشجع على تقسيم القدس"، وفق (الهدهد).

وجاء ذلك في أعقاب نية الولايات المتحدة إعادة فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في شرق القدس.

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