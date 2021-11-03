الصين تسجل 109 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم أمس، زيادة بـ71 حالة عن اليوم السابق.وذكرت اللجنة في بيان أن 93 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وذلك ارتفاعا من 54 إصابة قبل يوم.وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 مقارنة مع 13 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 974234 ، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.يذكر أن الحكومة الصينية دعت شعبها إلى تخزين احتياطات غذائية من دون تحديد سبب الدعوة، أو ما إذا كان البلد مهدّداً بنقص الغذاء، وسط تفشٍّ محدود لفيروس (كورونا) أدى لتعطيل المواصلات.ونشرت وزارة التجارة الصينية، إعلاناً على موقعها الإلكتروني داعية العائلات إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ.كما دعت الوزارة مختلف السلطات المحلية إلى تسهيل الإنتاج الزراعي وتدفق الإنتاج الزراعي والإمداد ومراقبة مخزون اللحوم والخضراوات والحفاظ على استقرار الأسعار.