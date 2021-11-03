النضال الشعبي تلتقي حزب التجمع المصري في القاهرة



وبحث اللقاء الذي عقد بمقر حزب التجمع في القاهرة الأوضاع والمستجدات السياسية والعلاقات بين الجبهة وحزب التجمع وسبل تطويرها بما يخدم قضايا الشعبين الشقيقين وبما يدعم نضال الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية .

وبحث اللقاء أيضاً العلاقات النقابية بين كتلة نضال العمال والحركة النقابية المصرية .







رام الله - دنيا الوطنالتقت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ممثلة بعضو اللجنة المركزية للجبهة عامر عبد الله مع عاطف المغاوري نائب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي وعضو البرلمان المصري.وأطلع عبد الله المغاوري على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واجراءات الاحتلال وحربه الارهابية التي تستهدف شعبنا وتدمير مقوماته ومنجزاته الوطنية .