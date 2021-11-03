شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تلتقي حزب التجمع المصري في القاهرة

النضال الشعبي تلتقي حزب التجمع المصري في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
التقت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ممثلة بعضو اللجنة المركزية للجبهة عامر عبد الله مع عاطف المغاوري نائب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي وعضو البرلمان المصري.

وأطلع عبد الله المغاوري على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واجراءات الاحتلال وحربه الارهابية التي تستهدف شعبنا وتدمير مقوماته ومنجزاته الوطنية .

وبحث اللقاء الذي عقد بمقر حزب التجمع في القاهرة الأوضاع والمستجدات السياسية والعلاقات بين الجبهة وحزب التجمع وسبل تطويرها بما يخدم قضايا الشعبين الشقيقين وبما يدعم نضال الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية .

وبحث اللقاء أيضاً العلاقات النقابية بين كتلة نضال العمال والحركة النقابية المصرية .


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