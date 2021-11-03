دولي

تعرف على أكثر الدول تضرراً بـ(كورونا) حول العالم

تعرف على أكثر الدول تضرراً بـ(كورونا) حول العالم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم إلى أكثر من247.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

ووفق لبيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس التاجي في العالم (247.447.923)، وإجمالي الوفيات (5.011.786)، وفق (روسيا اليوم).

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ(748.173) حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها (46.140.509).

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ(607.922) حالة فاة، وإجمالي الإصابات (21.814.693).

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات (458.880)، وإجمالي إصابات (34.296.237).

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ(288.464) وإجمالي إصابات (3.808.205).

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات (236.462) وإجمالي إصابات (8.455.232).

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات (200.276) وإجمالي إصابات (2.0202.189).

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات (143.457) وإجمالي إصابات (4.245.373).

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات (141.390) وإجمالي إصابات (9.174.077).

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات (132.161) وإجمالي إصابات (4.777.6149).

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات (127.311) وإجمالي إصابات (5.003.977).

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