شؤون فلسطينية

أجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق الفلسطينية

أجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يشهد اليوم الأربعاء، أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في الأغوار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، أجواء معتدلة خاصة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في الأغوار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، أجواء حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في الأغوار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، أجواء جافة حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في الأغوار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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