شاهد: توتر يسود حي الشيخ جراح بعد قمع الاحتلال لوقفات تضامنية ومساندة للأهالي

يأتي ذلك بعدما اعتدت قوات الاحتلال، على المتضامنين الذي جاؤوا لدعم حي الشيخ جراح، في موقفه الرافض للتهجير والتطهير العرقي، كما اعتدت على المواطنين في الحي بلا سبب.

وأصدر أهالي وحدات حي الشيخ جراح، مساء الثلاثاء، بياناً صحفياً، أعلنوا من خلاله رفضهم للتسوية التي قدمتها محكمة الاحتلال الإسرائيلي.





وقال الأهالي في بيانهم: "رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة (مستأجرين محميين) عند الجمعية الاستيطانية (نحلات شمعون) وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا".



