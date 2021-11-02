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شؤون فلسطينية

صدور العدد 156 من مجلة الإسراء

رام الله - دنيا الوطن
صدر عن دار الإفتاء الفلسطينية العدد 156 من مجلتها الدورية (الإسراء)، وكانت افتتاحيته الشيخ محمد حسين - المشرف العام للمجلة - تحت عنوان: (النبي الهادي، صلى الله عليه وسلم، يوصي قادة جيوشه بالقيم النبيلة، والأخلاق الحميدة) دعا فيها إلى التدبر في القيم النبيلة التي أرسى جذورها الرسول، صلى الله عليه وسلم، في السلم والحرب.

أما كلمة العدد، فكتبها الشيخ إبراهيم خليل عوض الله - رئيس التحرير – بعنوان: (حسم الصراع بين الحق والباطل بالقتال في سبيل الله)، وتضمن ملف العدد مقالات: (محبة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مقياس الإيمان) للشيخ د. محمد يوسف الحاج محمد، و(ذكرى مولد الحبيب محمد، صلى الله عليه وسلم) أ. فتحي محمود، و(قصيدة بمناسبة المولد النبوي الشريف)، للشاعر محمد ذياب المسكي، و(عرض وتقديم كتاب "كيف عاملهم عليه الصلاة والسلام" لمحمد صالح المنجد           أ. يوسف عدوي، وقصيدة: (نسيم المولد النبوي) أ. زهدي حنتولي، وضمت المجلة بين ثناياها أيضاً مقالات مميزة منها: (أعمال صلاح الدين في القدس بعد تحريرها من الصليبيين) الشيخ محمد ذياب أبو صالح، و(الرباط في القدس بين الأمس واليوم)           د. محمد بحيص عرامين، و(الإجابات الواضحات في خمس من مسائل الصلاة على الأموات) الشيخ إحسان عاشور، و(النفقة الزوجية أحكام وتوجيهات ) الشيخ د. يسري عيدة، و(الحفاظ على النعم وترك التبذير) أ. شريف مفارجة، و(الباكية في زقاق الضياع – قصة قصيرة) الشيخ عمار بدوي، و(زُين للناس) أ. كمال بواطنة، وقصيدة (سبحانك ربي سبحانك) أ. توفيق بدوي، وتضمن العدد كذلك زاوية: (اقرأ وتذكر) أ.إيمان تايه، و(مضرب الأمثال) أ. هالة عقل، وزاوية الفتاوى، وباقة من نشاطات وأخبار مكتب المفتي العام ودوائر دار الإفتاء الفلسطينية وأخبارها من إعداد مصطفى أعرج/ مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والمسابقة الدورية، وإجابة مسابقة العدد 154 ، وأسماء الفائزين فيها، ومن الجدير ذكره أن المجلة تصدر دورياً بواقع ستة أعداد سنويّاً، وتوزع مجاناً من خلال دوائر دار الإفتاء المنتشرة في محافظات الوطن.

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