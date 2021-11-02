دولي

تجنيد أكثر من 20 ألف جندي احتياط لفحص مدى الاستعداد لسيناريوهات مختلفة بالشمال

تجنيد أكثر من 20 ألف جندي احتياط لفحص مدى الاستعداد لسيناريوهات مختلفة بالشمال
أثناء زيارة كوخافي للشمال
رام الله - دنيا الوطن
زار رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، قيادة المنطقة الشمالية اليوم، في إطار رفع الاستعداد القتالي للاطلاع على كفاءة وجاهزية قوات الاحتياط للتعامل مع حدث مفاجئ يحاكي اندلاع توتر مع لبنان.

ووفق ما نقلت صحيفة (معاريف)، فقد أعجب رئيس الأركان بالكفاءة العالية لقوات الاحتياط، وقال إنه في العام المقبل سيزيد الجيش بشكل كبير مقدار التدريب لقوات الاحتياط.

كما أنه ضمن التدريبات التي تجرى هذا الشهر، سيقوم الجيش بتجنيد أكثر من 20 ألف جندي احتياط لفحص مدى الاستعداد لسيناريوهات مختلفة عند الجبهة الشمالية.

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