اتفاقية بين صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة كهرباء محافظة القدس لإنشاء محطة "نور رمون"

رام الله - دنيا الوطنوقعت شركة مصادر، ذراع صندوق الاستثمار الفلسطيني في قطاع الطاقة والبنية التحتية وشركة كهرباء القدس اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية قرب بلدة رمون في محافظة رام والبيرة، وذلك ضمن برنامج "نور فلسطين" الذي ينفذه الصندوق لإنتاج 200 ميجاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية.وسيتم إنشاء محطة " نور رمون" للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 4 ميجاواط أي ما يعادل استهلاك حوالي 1,300 منزل من الكهرباء. وسيتم إنشاء المحطة وتشغيلها خلال العام القادم 2022، بحيث تستفيد شركة كهرباء محافظة القدس من الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها لمدة 25 عاماً بحسب الاتفاقية مع شركة مصادر.وتشكل الاتفاقية تقدماً جديداً وإنجازاً آخر لبرنامج "نور فلسطين" للطاقة الشمسية الذي أطلقه الصندوق بهدف توليد 200 ميجا واط؛ ويشمل حتى اللحظة إضافةً إلى محطة "نور رمون" كلاً من: محطة "نور الشمال" التي بدأ العمل على إنشائها بقدرة إنتاجية 5 ميجا واط كمرحلة أولى لإنشاء محطة بقدرة 20 ميجا واط قرب بلدة سفارين، وأكثر من 55 ألف لوحة شمسية من خلال المشاريع التي تم إنجازها أو قيد التنفيذ مثل "نور أريحا" التي تعمل بقدرة إنتاجية تبلغ 7.5 ميجا واط، ومحطة "نور جنين" التي تم إنشاؤها وتعمل بقدرة إنتاجية تبلغ 5 ميجا واط. إضافةً إلى مشروع توليد الكهرباء من خلال استغلال أسطح 500 مدرسة حكومية سيتم الانتهاء من 120 مدرسة منها نهاية العمل الجاري. ويأتي تسجيل هذه الإنجازات في وقتٍ تعقد فيه قمة غلاسكو للمناخ العالمي التي تشارك فيها دولة فلسطين؛ علماً بأن برنامج "نور فلسطين" يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقد فاز برنامج توليد الطاقة على أسطح المدارس مؤخراً بجائزة الأمم المتحدة للعمل المناخي.وقال الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني: "تندرج هذه الاتفاقية ضمن برنامج "نور فلسطين" للطاقة الشمسية، والذي أطلقه الصندوق بهدف المساهمة في تحقيق أمن الطاقة لفلسطين، والتقليل قدر الإمكان من استيراد الكهرباء، والدفع باتجاه تنويع مصادر الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة".وأضاف د. مصطفى: "إن توقيع هذه الاتفاقية يحمل عدة رسائل أولها أن الصندوق ماضٍ في استراتيجيته للاستثمار المؤثر والتي يشكل إحلال المستورد بمنتوجات وطنية على طريق الاعتماد على الذات أحد أبرز مؤشراته، وثانيها رسالة أمل بأننا نستطيع إضاءة فلسطين بنورها وطاقة شمسها التي لا يستطيع الاحتلال حجبها، وثالثها رسالة عمل تجعل من خطط وبرامج الصندوق التي يعلن عنها واقعاً ملموساً على الأرض".ومن جهته، قال المهندس هشام العمري، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام: "نفخر بالشراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، حيث تشكل هذه الاتفاقية استكمالا للشراكة والتعاون بين الطرفين في عدد من مشاريع الطاقة الشمسية، كمحطة "نور أريحا" للطاقة الشمسية، وشراكتنا مع الصندوق في مجموعة من المدارس التي يتم تركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطحها في منطقة امتياز الشركة".وتابع العمري: "تعمل الشركة جاهدة على تقديم أفضل الخدمات لمشتركيها، ومن هذا المنطلق، تندرج هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الشركة في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيض التكلفة. كما تحرص الشركة كذلك على تشجيع مشاريع الطاقة الشمسية والتي تشكل طاقة نظيفة ومتجددة، وتساهم في تقليل استيراد الطاقة الكهربائية".وأكد عازم بشارة، المدير التنفيذي لشركة مصادر التابعة للصندوق: "إن محطة "نور رمون" للطاقة الشمسية ستكون جاهزة للاستفادة منها خلال العام القادم 2022، حيث تشمل المحطة حوالي 6,500 من الألواح الشمسية، وسيتم تنفيذها من خلال مطورين من القطاع الخاص الفلسطيني شأنها شأن مختلف المشاريع التي تعمل مصادر على تنفيذها".وتابع بشارة: "تتنوع الفائدة الاقتصادية لمشروع محطة "نور رمون"، حيث سيتم إنتاج 4 ميجاواط لتستفيد منها شركة كهرباء محافظة القدس، بما يعكس هذه الاستفادة على المستهلكين، كما ستساهم المحطة بشكل عام في تقليل استيراد الكهرباء وتوفير مصدر إضافي من الطاقة لشركة كهرباء محافظة القدس، إلى جانب توفير فرص عمل متخصصة في مجال الطاقة الشمسية".