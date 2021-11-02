النقل والمواصلات تصدر عدة قرارات حول رخص التشغيل العمومية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً، يتضمن مجموعة من القرارات التي اتخذتها بشان رخص التشغيل العمومية.وطالبت الوزارة في بيانها الذي نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، كافة مالكي الحافلات والمركبات العمومية، الالتزام بخدمة الخطوط الممنوحة لها، كما على مالكي ومستأجري رخص التشغيل العمومية الشاغرة، تسجيل مركبة أو حافلة على هذه الرخص خلال مدى أقصاها 1/12/2021.وأكدت الوزارة، أنه سيتم الغاء رخص التشغيل العمومية التي مضى على تاريخ إنتهاء سريانها مدة تزيد عن عام واحد، كما ستلغ رخص التشغيل العمومية، غير الملتزمة بأحكام القرار.وقالت: "سيلغ كل ما يتعارض مع هذا القرار، ويسري العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وهو اليوم الثلاثاء.