شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" ترصد تنزيلات تجارية على أسعار السلع الأساسية وتحيل أربعة مخالفين للنيابة العامة

رام الله - دنيا الوطن
رصدت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، إقدام محلات تجارية على تقديم عروضات وتنزيلات على بعض السلع الأساسية تنفيذاً لتعهدات تجار ومستوردي السلع الأساسية بالحفاظ على استقرار الأسعار ومرعاة أبناء شعبنا.

وبينت الوزارة في بيانها، ان عمليات المتابعة لحركة أسعار السلع الأساسية في السوق الفلسطيني تتجه نحو الاستقرار، وسيلمس المواطن منافسة بين مكونات القطاع التجاري ستنعكس ايجاباً على تغير في حركة الأسعار نحو الانخفاض.

وتتابع وزارة الاقتصاد، التطبيق الفعلي، لنتائج اجتماع الوزير العسيلي أمس مع تجار ومستوردي السلع الأساسية والتعهد بالمحافظة على السعر الحالي لأسعار السلع الاساسية، وعدم رفعها حتى نهاية العام الجاري مع وفرة المخزون، مؤكدة في الوقت ذاته ثقتها بالتزام التجار بمراعاة أبناء شعبنا في هذه الظروف.

من ناحية أخرى أحالت طواقم الوزارة على مدار اليومين الماضيين، إلى النيابة العامة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية 4 مخالفين، لتجاوزهم السقف السعري الاسترشادي لكيلوغرام الدجاج المحدد بـ15شيقلاً واتجار أحدهم بمواد منتهية الصلاحية.

جاء ذلك خلال تنفيذ طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة وشركائها، 59 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 473 محلاً تجارياً في مختلف محافظات الضفة الغربية، للتأكد من التزامها بالأسعار والانظمة والقوانين المعمول بها.

وتعاملت الطواقم خلال الفترة المذكورة مع  105 شكوى، وردت عبر الرقم المباشر "129"، وهواتف دوائر حماية المستهلك في المحافظات، حول أسعار السلع الأساسية.

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