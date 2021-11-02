مجلس الزيتون الفلسطيني يطلق استراتيجيته الوطنية 2022-2026
أطلق مجلس الزيتون الفلسطيني استراتيجيته الوطنية 2022-2026، خلال احتفال أقامه، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، بمشاركة وزير الزراعة رياض العطاري وعدد من المنظمات الأهلية والدولية العاملة في هذا القطاع.
وتتضمن استراتيجية المجلس ثلاثة أهداف رئيسية: تحسين أداء مجلس الزيتون، وأن يسخر المجلس الاطار التشريعي بفاعلية، وتعزيز خدمات المجلس بما يحقق الانخراط الفاعل في سلسلة القيمة لقطاع الزيتون.
وأشار وزير الزراعة خلال إطلاق الاستراتيجية الى أهمية قطاع الزيتون في فلسطين، حيث يشكل ركيزة أساسية للقطاع الزراعي بما يمثله من أهمية وقيمة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية.
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