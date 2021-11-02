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تحطم طائرة شحن بجنوب السودان ومقتل كل من على متنها

تحطم طائرة شحن بجنوب السودان ومقتل كل من على متنها
رام الله - دنيا الوطن
قتل 5 أشخاص في جنوب السودان، الثلاثاء، في تحطم طائرة شحن صغيرة، بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار جوبا.

وقال مدير عام مطار جوبا، كور كول، إن السلطات بدأت التحقيق في الواقعة التي تتعلق بطائرة من طراز "انتونوف-26" تديرها شركة "أوبتيمام أفييشن"، وهي شركة محلية.

والضحايا جميعهم من أفراد طاقم الطائرة، التي كانت تقل براميل وقود لمقاطعة مابان في ولاية أعالي النيل، حسب ما ذكرت وكالة (رويترز).

ويفتقر جنوب السودان، الذي عانى من صراعات في السنوات العشر الماضية، لمواصلات برية وبنية تحتية يعتد بها، مما يجبره على استخدام الطيران في نقل بعض الشحنات.

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