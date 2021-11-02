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البحرين: على مواطنينا مغادرة لبنان فوراً

البحرين: على مواطنينا مغادرة لبنان فوراً
رام الله - دنيا الوطن
دعت الخارجية البحرينية، الثلاثاء، جميع المواطنين المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان: "تدعو وزارة خارجية مملكة البحرين جميع المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورا نظرا لتوتر الأوضاع هناك مما يوجب أخذ الحيطة والحذر"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضافت: "تؤكد الوزارة على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيا إلى الجمهورية اللبنانية وذلك منعا لتعرض المواطنين لأية مخاطر وحرصا على سلامتهم"، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

وكانت البحرين قد طلبت من السفير اللبناني لديها، مغادرة المملكة خلال 48 ساعة، حسبما أفاد بيان نشرته وكالة أنباء البحرين.

وقال البيان الذي صدر ليل الجمعة، إن القرار جاء "على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة".

وأوضحت الخارجية البحرينية أن "هذا القرار لا يمس الأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة".

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