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شؤون فلسطينية

مجدلاني يدعو الاتحاد الأوروبي لطرح مبادرة سياسية في ظل انسداد أفق العملية السياسية

مجدلاني يدعو الاتحاد الأوروبي لطرح مبادرة سياسية في ظل انسداد أفق العملية السياسية
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. احمد مجدلاني الاتحاد الأوروبي لطرح مبادرة سياسية في ظل انسداد افق العملية السياسية في المنطقة ، بفعل تعنت حكومة الاحتلال ومواصلتها برنامج حكومة نتنياهو بخطة الضم التدريجي وتهويد مدينة القدس.

وحذر خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، من خطورة الفراغ السياسي في المنطقة واستمرار التعامل مع حكومة الاحتلال بسياسة الشجب والاستنكار دون عقوبات رادعة على جرائمها المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، قائلا أن الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع المجتمع الدولي عليه التحرك باتجاه مبادرة سياسية ضمن قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وتابع د. مجدلاني أن خطاب الأخ الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة طرح مبادرة وبرنامج عمل وعلى المجتمع الدولي ترجمة ذلك بالضغط على حكومة الاحتلال، مشيرا أن التحضيرات لانعقاد المجلس المركزي تأتي في اطار الرؤية السياسية الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتمتين الجبهة الداخلية.

ومن جانبه قال غسدورف نتفق مع هذه الرؤية حول انسداد افق العملية السياسية ، وأن الاتحاد الأوروبي يبذل كل الجهد من أجل الاستقرار في المنطقة ، مجددا تمسك الاتحاد بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

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