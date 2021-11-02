وزيرا الاقتصاد الفلسطيني والأردني يبحثان سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

رام الله - دنيا الوطنبحث وزيرا الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي، والصناعةوالتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، اليوم الثلاثاء، تحضيرات عقد اجتماع اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة المزمع عقدها في مدينة رام الله خلال الفترة 7-9 كانون اول/ديسمبر القادم.واستعرض الجانبان خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد بمدينة رام الله بحضور السفير الأردني لدى دولة فلسطين محمد ابو وندي وبمشاركة وزارة الخارجية الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية الشريكة، السبل الكفيلة لزيادة حجم التبادل التجاري، وتحقيق رؤية القيادتين الفلسطينية والأردنية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وإقامة استثمارات مشتركة.وشدد الجانبان على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل دخول المنتجات الفلسطينية للسوق الأردني والمنتجات الأردنية لفلسطين.وفي هذا السياق أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي على الدور الأردني بضرورة المساعدة في تذليل العقبات أمام انسياب البضائع بين البلدين.من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، على أهمية العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري، من خلال خطة العمل المتفق عليها بين البلدين، ومن ضمنها توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مؤسسة المواصفاتالفلسطينية ونظيرتها الأردنية واتفاقية أخرى مع هيئة الدواء والغذاء الأردنية.واتفق الوزيران على عقد زيارات مشتركة بين رجال الأعمال وهيئة تشجيع الاستثمار علاوة على عقد معارض دورية بالتناوب بين البلدين.