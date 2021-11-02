عاجل

  • هيئة الاسرى تحذر من استشهاد الأسير الفسفوس في أية لحظة

  • البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا

شؤون فلسطينية

أهالي الشيخ جراح: نرفض التسوية المقدمة من محكمة الاحتلال

أهالي الشيخ جراح: نرفض التسوية المقدمة من محكمة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت أهالي وحدات حي الشيخ جراح، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً، أعلنوا من خلاله رفضهم للتسوية التي قدمتها محكمة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأهالي في بيانهم: "رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة (مستأجرين محميين) عند الجمعية الاستيطانية (نحلات شمعون) وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا". 

وأضافوا في بيانهم: "يأتي هذا الرفض انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة".

وتابع البيان: "ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، واجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه. نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول". 

وأردف البيان: "كان للشارع الفلسطيني دور مصيري في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، وبالتالي فإننا نعوّل عليه ألّا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي حققناها سويًا الصيف الماضي في انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي. نأملُ من شعبنا العظيم أن يؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض والتي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي". 

وحمل البيان، حكومة الاحتلال بشكل كامل مسؤولية سرقة البيوت في الشيخ جراح، وطالب المجتمع الدولي أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية عن عمليات الطرد من حي الشيخ جراح.

أخبار ذات صلة

هيئة الاسرى تحذر من استشهاد الأسير الفسفوس في أية لحظة

هيئة الاسرى تحذر من استشهاد الأسير الفسفوس في أية لحظة

لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني: وعد بلفور سرق فلسطين وأسس لمأساة تشكل جريمة العصر

لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني: وعد بلفور سرق فلسطين وأسس لمأساة تشكل جريمة العصر

مجدلاني يدعو الاتحاد الأوروبي لطرح مبادرة سياسية في ظل انسداد أفق العملية السياسية

مجدلاني يدعو الاتحاد الأوروبي لطرح مبادرة سياسية في ظل انسداد أفق العملية السياسية

وزيرا الاقتصاد الفلسطيني والأردني يبحثان سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

وزيرا الاقتصاد الفلسطيني والأردني يبحثان سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

سلطة النقد توقع مذكرات تفاهم مع أربع مؤسسات تنموية

سلطة النقد توقع مذكرات تفاهم مع أربع مؤسسات تنموية

قيادي بحماس يوجه رسالة تهديد للاحتلال حول الاعتداءات بالقدس والشيخ جراح

قيادي بحماس يوجه رسالة تهديد للاحتلال حول الاعتداءات بالقدس والشيخ جراح

محكمة صلح رام الله تصدر حكما بالحبس مدة سنة لمدان بتهمة الابتزاز الالكتروني

محكمة صلح رام الله تصدر حكما بالحبس مدة سنة لمدان بتهمة الابتزاز الالكتروني

جمعيات سياسية بحرينية تندد بـ&#34;إعلان بلفور&#34; المشؤوم

جمعيات سياسية بحرينية تندد بـ"إعلان بلفور" المشؤوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يدعو الاتحاد الأوروبي لطرح مبادرة سياسية في ظل انسداد أفق العملية السياسية

مجدلاني يدعو الاتحاد الأوروبي لطرح مبادرة سياسية في ظل انسداد أفق العملية السياسية

سلطة النقد توقع مذكرات تفاهم مع أربع مؤسسات تنموية

سلطة النقد توقع مذكرات تفاهم مع أربع مؤسسات تنموية

محكمة صلح رام الله تصدر حكما بالحبس مدة سنة لمدان بتهمة الابتزاز الالكتروني

محكمة صلح رام الله تصدر حكما بالحبس مدة سنة لمدان بتهمة الابتزاز الالكتروني

الرجوب يدعو لمزيد من وقفات الإسناد مع الأسرى والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

الرجوب يدعو لمزيد من وقفات الإسناد مع الأسرى والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

رضوان: بلفور أعطى من لا يملك لمن لا يستحق والمقاومة الطريق الأقصر لتحرير أرضنا

رضوان: بلفور أعطى من لا يملك لمن لا يستحق والمقاومة الطريق الأقصر لتحرير أرضنا

هنية: حركة حماس متمسكة بالوصاية الهاشمية الأردنية على القدس والمقدسات

هنية: حركة حماس متمسكة بالوصاية الهاشمية الأردنية على القدس والمقدسات

مركز فلسطين: 400 حالة اعتقال خلال تشرين أول بينهم 75 طفلاً و5 سيدات

مركز فلسطين: 400 حالة اعتقال خلال تشرين أول بينهم 75 طفلاً و5 سيدات

وزارة العدل: التطبيع مع الاحتلال بمثابة امتداد للوعد المشؤوم

وزارة العدل: التطبيع مع الاحتلال بمثابة امتداد للوعد المشؤوم

منوعات

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بعد خلعها الحذاء على المسرح

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بعد خلعها الحذاء على المسرح

شاهد: مكسيم خليل ينشر صورة لأخيه في حفل خطوبته

شاهد: مكسيم خليل ينشر صورة لأخيه في حفل خطوبته

شاهد: نوال الزغبي تنشر صورة لابنها الوسيم بأول ظهور له

شاهد: نوال الزغبي تنشر صورة لابنها الوسيم بأول ظهور له

شاهد: بلقيس فتحي ترقص بدلع خلال إحيائها حفل زفاف

شاهد: بلقيس فتحي ترقص بدلع خلال إحيائها حفل زفاف

وفاة الفنان السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاماً

وفاة الفنان السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاماً

شاهد: بكاء الفنان المصري حجاج عبد العظيم في زفاف ابنته

شاهد: بكاء الفنان المصري حجاج عبد العظيم في زفاف ابنته

شاهد: ليلى علوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص

شاهد: ليلى علوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص

شاهد: نبيلة عبيد توجه رسالة شكر إلى جومانة مراد

شاهد: نبيلة عبيد توجه رسالة شكر إلى جومانة مراد

لأول مرة.. مي كساب تكشف عن معاناتها بعد 11 عام

لأول مرة.. مي كساب تكشف عن معاناتها بعد 11 عام

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

عربي

ليبيا: مفوضية الانتخابات تعلن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة

ليبيا: مفوضية الانتخابات تعلن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة

الجامعة العربية تطالب بريطانيا بتصحيح خطئها التاريخي &#34;وعد بلفور&#34;

الجامعة العربية تطالب بريطانيا بتصحيح خطئها التاريخي "وعد بلفور"

إصابة 10 جنود مصريين من قوات حفظ السلام ​في جمهورية إفريقيا الوسطى

إصابة 10 جنود مصريين من قوات حفظ السلام ​في جمهورية إفريقيا الوسطى

المغرب تخطط لحشد استثمارات دولية لقطاع طاقة الرياح بقيمة 1.6 مليار دولار

المغرب تخطط لحشد استثمارات دولية لقطاع طاقة الرياح بقيمة 1.6 مليار دولار