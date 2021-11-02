قيادي بحماس يوجه رسالة تهديد للاحتلال حول الاعتداءات بالقدس والشيخ جراح

رام الله - دنيا الوطنأكد هارون ناصر الدين، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن ما حصل في معركة سيف القدس وتكراره، يعتمد على سلوك الاحتلال، لافتا إلى أنه كلما زادت الهجمة الإسرائيلية على القدس وحي الشيخ جراح، فإن الرد عليها سيكون واضحاً وجلياً.وقال ناصر الدين في تصريحات له، مساء اليوم الثلاثاء: "نثمن موقف العائلات الرافض للتسوية، ونؤكد على موقفنا بدعم العائلات وإسنادها في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمتلك أحد أن يتنازل عن ذرة شبر من فلسطين"، وفق وكالة (الرأي) المحلية.