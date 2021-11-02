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شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع نظيره الإيطالي

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع نظيره الإيطالي
رام الله - دنيا الوطن
بدأ في العاصمة الإيطالية، روما، قبل قليل، اجتماع وغداء عمل بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا.

وكان الرئيس قد وصل إلى قصر كيرينالي الرئاسي، حيث استعرض الرئيس، حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، ثم استقبله الرئيس ماتاريلا وعدد من كبار المسؤولين الإيطاليين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأطلع الرئيس عباس، نظيره الإيطالي على آخر تطورات القضية الفلسطينية، في ظل ما تتعرض له مدينة القدس والمقدسات من انتهاكات يومية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والجهود السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كما بحث الرئيس مع الرئيس الإيطالي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث أكد أهمية هذه العلاقات وضرورة استمرارها وتطويرها، مثمنا الدعم الإيطالي ومواقف إيطاليا الداعمة لحقوق شعبنا في كافة المحافل.

بدوره، رحب الرئيس ماتاريلا، بالرئيس محمود عباس والوفد المرافق له، مؤكدا مواقف إيطاليا الداعمة للحقوق الفلسطينية، ورغبته في استمرار علاقات التعاون بين البلدين وتعزيزها وتطويرها.

وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس رمزي خوري، ومصطفى أبو الرب مستشار الرئيس، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفيرة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة، وعن الجانب الإيطالي عدد من كبار المسؤولين الإيطاليين.

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