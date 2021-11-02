عاجل

  • عائلات الشيخ جراح ترفض بالإجماع قرار التسوية الذي عرضته محكمة الاحتلال

شؤون فلسطينية

مجدلاني: الوزارة ستعلن قريباً عن السجل الوطني الاجتماعي بدعم من البنك الدولي

مجدلاني: الوزارة ستعلن قريباً عن السجل الوطني الاجتماعي بدعم من البنك الدولي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، مع قنصل مملكة السويد المعتمد لدى دولة فلسطين جوليوس ليلياستروم، سبل التعاون المشترك بما يخدم برامج وزارة التنمية وفق الرؤية الجديدة بالتحول من الاغاثة إلى الانتاج مع التركيز على برامج التمكين الاقتصادي.

وقال مجدلاني "إن الاحتلال يحد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو، وأن تأثير ذلك يظهر بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وزيادة العبء نحو تعزيز نظام الحماية الاجتماعية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أن الوزارة سوف تعلن بالقريب العاجل عن السجل الوطني الاجتماعي الذي يعزز من نظام الحماية الاجتماعية والمدعوم من البنك الدولي والذي يخدم استراتيجية الوزارة نحو التحول من الاحتياج إلى الانتاج، وأن الوزارة على تعاون وشراكة تامة مع العديد من المؤسسات الدولية والمحلية بهذا الاتجاه.

كما وضع مجدلاني القنصل السويدي بصورة البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة، ضمن رؤية واستراتيجية مكافحة الفقر بأبعاده المتعددة والتي تهدف إلى إخراج الأسر الفقيرة والمهمشة من دائرة الفقر والعوز نحو التمكين الاقتصادي والاندماج بعجلة التنمية المستدامة.

وأضاف أن العدالة الاجتماعية تكتسب أهمية خاصة في فلسطين، حيث ما زال شعبنا يعاني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين، وما زالت ظروف حياته مثقلة بالأعباء، إضافة إلى استمرار الاستيلاء شبه الكامل من الاحتلال على الموارد التي تُشكل الأساس في بناء القدرات الذاتية، الكفيلة بتحقيق التنمية وترسيخ أسس العدالة الاجتماعية بالمجتمع.

وشكر مجدلاني السويد على مواقفها الداعمة تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتي تجلت بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وكذلك شكر السويد على دعمها للقضية الفلسطينية العادلة في المحافل الدولية وخلال فترة عضويتها في مجلس الأمن.

ومن جانبه قال ليلياستروم، إن حكومة مملكة السويد على استعداد لدعم وزارة التنمية والتعاون معها في البرامج ، وجدد مواقف بلاده الداعمة لتحقيق السلام والاستقرار وفق رؤية حل الدولتين.

وأعرب عن حرصه على تعزيز علاقات التعاون مع دولة فلسطين وشعبها، مشددا على استمرار السويد في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

سلطة النقد توقع مذكرات تفاهم مع أربع مؤسسات تنموية

سلطة النقد توقع مذكرات تفاهم مع أربع مؤسسات تنموية

قيادي بحماس يوجه رسالة تهديد للاحتلال حول الاعتداءات بالقدس والشيخ جراح

قيادي بحماس يوجه رسالة تهديد للاحتلال حول الاعتداءات بالقدس والشيخ جراح

محكمة صلح رام الله تصدر حكما بالحبس مدة سنة لمدان بتهمة الابتزاز الالكتروني

محكمة صلح رام الله تصدر حكما بالحبس مدة سنة لمدان بتهمة الابتزاز الالكتروني

جمعيات سياسية بحرينية تندد بـ&#34;إعلان بلفور&#34; المشؤوم

جمعيات سياسية بحرينية تندد بـ"إعلان بلفور" المشؤوم

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع نظيره الإيطالي

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع نظيره الإيطالي

التحليق المكثف لطيران الاستطلاع.. هل يُمهّد لعدوان إسرائيلي جديد على غزة؟

التحليق المكثف لطيران الاستطلاع.. هل يُمهّد لعدوان إسرائيلي جديد على غزة؟

الرجوب يدعو لمزيد من وقفات الإسناد مع الأسرى والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

الرجوب يدعو لمزيد من وقفات الإسناد مع الأسرى والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

رضوان: بلفور أعطى من لا يملك لمن لا يستحق والمقاومة الطريق الأقصر لتحرير أرضنا

رضوان: بلفور أعطى من لا يملك لمن لا يستحق والمقاومة الطريق الأقصر لتحرير أرضنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلطة النقد توقع مذكرات تفاهم مع أربع مؤسسات تنموية

سلطة النقد توقع مذكرات تفاهم مع أربع مؤسسات تنموية

محكمة صلح رام الله تصدر حكما بالحبس مدة سنة لمدان بتهمة الابتزاز الالكتروني

محكمة صلح رام الله تصدر حكما بالحبس مدة سنة لمدان بتهمة الابتزاز الالكتروني

الرجوب يدعو لمزيد من وقفات الإسناد مع الأسرى والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

الرجوب يدعو لمزيد من وقفات الإسناد مع الأسرى والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

هنية: حركة حماس متمسكة بالوصاية الهاشمية الأردنية على القدس والمقدسات

هنية: حركة حماس متمسكة بالوصاية الهاشمية الأردنية على القدس والمقدسات

مركز فلسطين: 400 حالة اعتقال خلال تشرين أول بينهم 75 طفلاً و5 سيدات

مركز فلسطين: 400 حالة اعتقال خلال تشرين أول بينهم 75 طفلاً و5 سيدات

وزارة العدل: التطبيع مع الاحتلال بمثابة امتداد للوعد المشؤوم

وزارة العدل: التطبيع مع الاحتلال بمثابة امتداد للوعد المشؤوم

هيئة الأسرى: اعتداءات وحشية يمارسها الاحتلال أثناء اعتقال الشبان الفلسطينيين

هيئة الأسرى: اعتداءات وحشية يمارسها الاحتلال أثناء اعتقال الشبان الفلسطينيين

عكرمة صبري يدعو عائلات الشيخ جراح لرفض التسوية كواجب وطني وشرعي

عكرمة صبري يدعو عائلات الشيخ جراح لرفض التسوية كواجب وطني وشرعي

منوعات

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بعد خلعها الحذاء على المسرح

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بعد خلعها الحذاء على المسرح

شاهد: مكسيم خليل ينشر صورة لأخيه في حفل خطوبته

شاهد: مكسيم خليل ينشر صورة لأخيه في حفل خطوبته

شاهد: نوال الزغبي تنشر صورة لابنها الوسيم بأول ظهور له

شاهد: نوال الزغبي تنشر صورة لابنها الوسيم بأول ظهور له

شاهد: بلقيس فتحي ترقص بدلع خلال إحيائها حفل زفاف

شاهد: بلقيس فتحي ترقص بدلع خلال إحيائها حفل زفاف

وفاة الفنان السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاماً

وفاة الفنان السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاماً

شاهد: بكاء الفنان المصري حجاج عبد العظيم في زفاف ابنته

شاهد: بكاء الفنان المصري حجاج عبد العظيم في زفاف ابنته

شاهد: ليلى علوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص

شاهد: ليلى علوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص

شاهد: نبيلة عبيد توجه رسالة شكر إلى جومانة مراد

شاهد: نبيلة عبيد توجه رسالة شكر إلى جومانة مراد

لأول مرة.. مي كساب تكشف عن معاناتها بعد 11 عام

لأول مرة.. مي كساب تكشف عن معاناتها بعد 11 عام

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

عربي

ليبيا: مفوضية الانتخابات تعلن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة

ليبيا: مفوضية الانتخابات تعلن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة

الجامعة العربية تطالب بريطانيا بتصحيح خطئها التاريخي &#34;وعد بلفور&#34;

الجامعة العربية تطالب بريطانيا بتصحيح خطئها التاريخي "وعد بلفور"

إصابة 10 جنود مصريين من قوات حفظ السلام ​في جمهورية إفريقيا الوسطى

إصابة 10 جنود مصريين من قوات حفظ السلام ​في جمهورية إفريقيا الوسطى

المغرب تخطط لحشد استثمارات دولية لقطاع طاقة الرياح بقيمة 1.6 مليار دولار

المغرب تخطط لحشد استثمارات دولية لقطاع طاقة الرياح بقيمة 1.6 مليار دولار