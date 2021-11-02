الرجوب يدعو لمزيد من وقفات الإسناد مع الأسرى والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

رام الله - دنيا الوطنطالب محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء، كافة المؤسسات الدولية، وهيئة الأمم المتحدة وكافة مكونات شعبنا الفلسطيني التدخل والضغط على سلطات الاحتلال من أجل إنهاء الملف الإنساني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، وتحرير كافة أسرانا ووقف عدوانها المستمر على شعبنا .وأضاف الرجوب، خلال وقفة دعم وإسناد في ميدان عميد الأسرى كريم يونس، يجب علينا التحرك المستمر وليس من خلال وقفة واحدة من أجل تحرير جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال ، وتحرير سراح كافة أسرانا الذين يتعرضون لأبشع أنواع العقاب التعسفي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وشارك في الوقفة التي نظمت بدعوة من اللجنة الحركية للوزارات والمؤسسات الحكومية، مدراء المؤسسات، وذوي الشهداء، وداود الزير رئيس لجنة الإصلاح في فلسطين، والعميد موسى جرادات رئيس لجنة السلم الأهلي للمؤسسة الأمنية في الضفة، ورئيس بلدية جنين فايز السعدي، وفعاليات وأطر نسوية من المحافظة .وأكد المشاركون على الاستمرار في تنظيم الفعاليات والاعتصامات حتى يتم استرداد جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال، ونددوا بالعقاب التعسفي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق الأسرى الذين انتزعوا حريتهم واعيد اعتقالهم ويتعرضون لشتى انواع التعذيب النفسي والجسدي من خلال عزلهم، ومطالبين كافة أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية التدخل لإنقاذ حياة الأسرى.وفي السياق، دعا ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم من جنين وقباطية، عمر كميل وأمجد العزمي ونور الدين جرار، المحافظ الرجوب الى بذل مزيد من الضغوط والتدخل من أجل استرداد جثامين أبنائهم وكافة جثامين الشهداء المحتجزة، مؤكدين أن هذه السياسة هي سياسة إجرامية ومنافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.يشار الى أن فعاليات وقوى المحافظة تستمر في تنظيم الوقفات داخل خيمة الاعتصام يوميا وحتى ساعات متأخرة من الليل.