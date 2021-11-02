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شؤون فلسطينية

رضوان: بلفور أعطى من لا يملك لمن لا يستحق والمقاومة الطريق الأقصر لتحرير أرضنا

رضوان: بلفور أعطى من لا يملك لمن لا يستحق والمقاومة الطريق الأقصر لتحرير أرضنا
رام الله - دنيا الوطن
حمل الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بريطانيا المسؤولة الكاملة عن جريمة وعد بلفور التاريخية والسياسية والأخلاقية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، وليس له الحق على أرض فلسطيني.

جاء ذلك في تصريح له، بمناسبة الذكرى الـ104 لأعلان وعد بلفور المشؤوم والذي أصدره ارثر بلفور وزير الخارجية البريطانية في تاريخ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917، بإقامة كيان قومي لليهود على أرض فلسطين.

وأشار رضوان، إلى أن المطلوب من الحكومة البريطانية، الاعتذار عن هذه الجريمة النكراء والعمل على زوال الاحتلال وعودة الشعب الفلسطيني الى أرضه وتعويضه عن كل ما أصابته من نكبات ومعاناة جراء هذا الوعد المشؤوم.

وفي السياق، قال رضوان: "حق العودة مقدس فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم ولا الإجراءات الاحتلالية"، مضيفا: "فلسطين عربية إسلامية وستبقى القدس العاصمة الأبدية لفلسطين ولا مقام للاحتلال على أرض فلسطين. 

وأكد القيادي في حركة حماس، أن المقاومة بكافة أشكالها هي الطريق الأقصر والأمثل لتحرير فلسطين كل فلسطين.

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