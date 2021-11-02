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الأمين العام للبرلمان العربي للطفل يشارك في الملتقى الأسري السابع عشر 2021

الأمين العام للبرلمان العربي للطفل يشارك في الملتقى الأسري السابع عشر 2021
رام الله - دنيا الوطن
شارك أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل في الملتقى الأسري السابع عشر، والذي ينعقد تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة.

و تحت شعار "بيت وسكن 2021.. الرقمنة أسلوب حياة" يشارك الأمين العام بورقة عمل بعنوان "دور المؤسسات في تمكين الشخصية وخلق جيل قادر: تعزيز القيم الأسرية من خلال عمل المؤسسات"، والتي تتناول فكرة تأسيس البرلمان العربي للطفل التي كانت مكرمة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كترجمة لفكرة سموه في استدامة التنشئة الإبداعية للنشء والشباب.

و يتطرق فيها الباروت إلى تعريف البرلمان العربي للطفل الذي يندرج ضمن مؤسسات جامعة الدول العربية، أهدافه وإنجازاته منذ انطلاقه عام 2018، ويتحدث عن أنشطة البرلمان التي ترتبط بشكل وثيق بمحاور التمكين من خلال التدريب، حق المشاركة، حق التعبير، مجلة البرلماني الصغير والاستدامة والتمكين، ويشير إلى أن الأنشطة لم تنحصر في الجلسات الرسمية فقط، بل شملت أيضاً العديد من الفعاليات النوعية والمبتكرة مثل السياحة القرائية، الحلقات النقاشية وحملات التوعية.

و أكد الأمين العام على أن مسيرة البرلمان مستمرة نحو تحقيق الحلم بالاجتهاد والمثابرة، ليكون في طليعة المؤسسات التي تعمل لتمكين الطفولة بأساليب ذكية ونوعية، وليدعو من خلال الملتقى جميع العاملين في مجال الطفولة للتعاون من أجل تمكين الأطفال ومساعدتهم لبناء مستقبل أفضل.

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