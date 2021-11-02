مقتل 19 شخصاً وإصابة العشرات بانفجارين قرب مستشفى عسكري في (كابل)

يشار إلى أن العاصمة (كابل) شهدت خلال الفترة الماضية عدة تفجيرات طال بعضها مساجد خلال تواجد المصلين فيها، كما شهدت مناطق أخرى استهدافات بعبوات ناسفة لآليات تابعة لعناصر (طالبان) أو الشرطة، التي باتت منذ منتصف آب/ أغسطس الماضي خاضعة لسلطة الحركة التي سيطرت على البلاد.





رام الله - دنيا الوطنلقي نحو 19 شخصاً حتفهم وأصيب 43 آخرون في الانفجار الذي وقع قرب مستشفى سارادار محمد داود خان العسكري، في العاصمة الأفغانية (كابل)، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) عن مصدر أمني أفغاني.وصباح اليوم الثلاثاء، سمع دوي انفجارين وتلاه إطلاق نا، قرب المستشفى، وتحدث حساب جماعة إغاثة إيطالية في الطوارئ على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن إصابات تم نقلها لمستشفى تديره.ووفق (الجزيرة نت)، فقد أفاد مصدر أمني أن اشتباكات وقعت مع حراس المستشفى بعد التفجير الأول، بينما وقع التفجير الثاني بعد تجمع المارة لنقل الجرحى والقتلى من موقع الحادث، فيما أغلقت القوات الحكومية الطرق المؤدية إلى مكان التفجيرين.