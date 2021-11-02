شؤون فلسطينية

الصالح: منح إضافية بقيمة 32 مليون شيكل للهيئات المحلية لمواجهة (كورونا)

الصالح: منح إضافية بقيمة 32 مليون شيكل للهيئات المحلية لمواجهة (كورونا)
مجدي الصالح، وزير الحكم المحلي
رام الله - دنيا الوطن
وقع مجدي الصالح، وزير الحكم المحلي ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، اليوم الثلاثاء، على تقديم منح إضافية للهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 32 مليون شيقل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا التوقيع يأتي لمساعدتها على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية، وتوفير فرص العمل للأسر التي تضرر دخلها جراء أزمة كورونا (كوفيد-19)، وذلك بتمويل من بنك التنمية الألماني ضمن النافذة السادسة من برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة، والمنفذ من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية.

بدوره، أكد الصالح على أن هذا التمويل الإضافي الذي يعد استكمالاً للتمويل المقدم في المرحلة الاولى من جائحة (كورونا) بقيمة 52 مليون دولار، بدعم من فرنسا وألمانيا والبنك الدولي من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وأشار الصالح إلى أن هذه المنحة الإضافية ستساعد في تنفيذ أنشطة الاستجابة العاجلة لأزمة (كورونا) داخل البلديات، من خلال التوسع في تقديم الدعم من خلال برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة المنفذ من خلال الصندوق.

ولفت إلى أن الدعم يشمل توفير المنافع العامة في حالات الطوارئ، وتمويل التكاليف المتكررة للبلديات لضمان استمرارية الخدمات الضرورية، وسيزيد الدعم من الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ الأشغال العامة كثيفة العمالة، التي ستمكن البلديات من مواصلة تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل مع التركيز على المساواة بين الجنسين.

ويأتي ذلك في إطار دعم الجهود التي تبذلها الهيئات المحلية مع كافة الشركاء المحليين لمكافحة جائحة (كورونا)، والحد من آثارها على المجتمعات المحلية، ونظراً لكونها مسؤولة عن إدارة الخدمات الأساسية وضمان استمراريتها في شتى المجالات.

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