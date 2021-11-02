أبو مويس يبحث تعزيز التعاون مع أوكرانيا في مجال التعليم العالي



وناقش الطرفان آليات التعاون؛ خاصةً في مجالات المنح الدراسية، والتعليم المهني والتقني، وتبادل الباحثين والطلبة والكوادر الأكاديمية، وتأسيس علاقات تعاونية بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها الأوكرانية، بما يسهم في تبادل الخبرات؛ للارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي في كلا البلدين.



وفي هذا السياق، أكد أبو مويس الحرص على تعزيز أواصر التعاون بين فلسطين وأوكرانيا، خاصةً في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مُقترحاً التحضير لمسودة اتفاقية تشمل مجالات التعاون التي تم بحثها خلال اللقاء.



وقدّم الوزير شرحاً للسفير تيوكين حول أوضاع قطاع التعليم العالي الفلسطيني، لافتاً إلى الحرص على تعزيز ودعم قطاع التعليم المهني والتقني، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتوفير منح دراسية للطلبة الفلسطينيين في تخصصات فريدة وضرورية

تخدم المجتمع الفلسطيني.



من جهته، أكد السفير الأوكراني الحرص على تأصيل التعاون بين فلسطين وأوكرانيا في مجال التعليم العالي، مؤكداً النظر باهتمام إلى توسيع نطاق هذا التعاون بما يخدم قطاع التعليم العالي في كلا البلدين.



ورحّب تيوكين بفكرة التحضير لاتفاقية تعاون بين الجانبين بما يُجسّدُ تعاوناً مثمراً، مثمناً الخطوات التطويرية التي تعمل عليها وزارة التعليم العالي الفلسطينية؛ للارتقاء بقطاع التعليم العالي وتجويد مُخرجاته.







رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه، اليوم مع سفير أوكرانيا لدى دولة فلسطين مكسيم تيوكين سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.