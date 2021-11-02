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مراقب دولة الاحتلال: إسرائيل ليست مستعدة لمواجهة هجمات "السايبر"

مراقب دولة الاحتلال: إسرائيل ليست مستعدة لمواجهة هجمات "السايبر"
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عقب ماتنياهو إنجلمان، مراقب الدولة في دولة الاحتلال الإسرائيلي على الهجمات الإلكترونية الأخيرة في إسرائيل، بما في ذلك تلك التي نفذت ضد المواقع الإلكترونية ومستشفى (هيلل يافي) في الخضيرة.

وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، حذر إنجلمان من أن "إسرائيل ليست مستعدة لهجمات إلكترونية"، مشيراً إلى بيانات مركز الإحصاء الإسرائيلي أفادت بأن هناك 245 ألف جريمة في مجال الإنترنت، من  تشهير وتحرش وسطو وغير ذلك.

ونوه بأن 87٪ من الإسرائيليين لا يشتكون على الإطلاق، مبينًا أنه يقوم بمراجعة وكالات إنفاذ القانون لمعرفة ما إذا كانت مستعدة لمعالجة هذه المشكلة.

وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية و"الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" في بيان مشترك، عن رصد تصعيد في محاولة شن هجمات سيبرانية ضد تسع مستشفيات ومنظمات طبية.

كما أعلن المركز الطبي (هيلل يافيه) في مدينة الخضيرة وسط إسرائيل عن هجوم "فدية" الكتروني ضد أنظمة المستشفى والتي تضررت، وكنتيجة لذلك سجلت تشويشات في علاجات غير عاجلة.

وفي هذا الهجوم، استولى القراصنة على كافة أنظمة المستشفى، ولم تعد هناك أي إمكانية لتشغيل أي نظام محوسب، أو الوصول إلى أي ملف، ورغم أنه ينبغي أن تكون لدى المستشفى أنظمة نسخ احتياطي، إلا أن القراصنة خطفوا أنظمة النسخ الاحتياطي أيضاً.

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