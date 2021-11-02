العسيلي: مبادارات من قبل التجار لتخفيض الأسعار على السلع والمنتجات حتى نهاية العام





وتابع: "أن لجنة والوزارة ستدرس بالتعاون مع القطاع الخاص والمستوردين الحفاظ على توفر السلع بشكل مستمر وبأسعار معقولة للمواطنين".





رام الله - دنيا الوطنأعلن خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، عن مبادرات تم طرحها من قبل كبار التجار والمستوردين لتخفيض الأسعار وتنظيم عروض على السلع والمنتجات المتوفرة بالمخازن حتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أنَّه يراهن على الحسِّ الوطني لدى التجار.وقال العسيلي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "إنَّه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد اليوم مع التجار والمستوردين على تكرار عقد الاجتماعات بصورة دورية، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة مع القطاع الخاص لتحديد المنتجات التي سيتم استيرادها حديثًا بأسعار عالية".