شؤون فلسطينية

العالول: جهود قانونية من أجل تصويب الخطأ التاريخي (بلفور) الذي ارتكبته بريطانيا

العالول: جهود قانونية من أجل تصويب الخطأ التاريخي (بلفور) الذي ارتكبته بريطانيا
نائب رئيس حركة فتح محمود العالول
رام الله - دنيا الوطن
قال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، اليوم، إن جهودًا قانونية كبيرة تبذل في الذكرى الرابعة بعد المئة على وعد (بلفور) المشؤوم، وذلك من أجل تصويب الخطأ التاريخي الذي ارتكبته المملكة المتحدة بحق الشعب الفلسطيني والولايات المتحدة شريك أساسي فيه .

وأوضح العالول في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أنه في هذا العام تمكنوا من طرح القضية في القضاء البريطاني، من قبل مواطنين وشخصيات فلسطينية منهم منيب المصري ومجموعة أخرى، وكُلفت محامين ورجال قانون بهذه القضية.

وشدد نائب رئيس حركة فتح على أن كل ذلك يتم بتعليمات من الرئيس محمود عباس، الذي دعا أيضاً إلى تنكيس الأعلام سنويّاً في ذكرى الوعد المشؤوم.

ويُعتبر وعد (بلفور) هو بيانٌ علنيّ أصدرته الحكومة البريطانيّة خلال الحرب العالمية الأولى، لإعلان دعم تأسيس وطن قوميّ للشعب لليهوديّ في فلسطين، التي كانت حينها دولة عثمانية ذات أقليّة يهوديّة.

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