محكمة الاحتلال ترفض طلب الاستئناف الأسير أبو عكر وتثبت أمر اعتقاله

رام الله - دنيا الوطنأفاد المحامي جواد بولس، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال رفضت الاستئناف المُقدم باسم الأسير شادي أبو عكر، وقررت تثبيت أمر اعتقاله الإداريّ الصادر بحقّه لستة أشهر، على أن ينتهي في شهر نيسان/ أبريل 2021.وأوضح المحامي بولس، في بيان صادر عن نادي الأسير أن جلسة المحكمة عُقدت أمس للأسير أبو عكر الذي يُعاني وضعاً صحياً مقلقاً، عقب الإضراب الذي نفّذه واستمر لمدة (64) يومًا، وعلّقه بتاريخ 27 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.ولفت المحامي إلى أن الأسير يُعاني بشكلٍ أساس من تراجع في قدرته على النظر، وما يزال يقبع في سجن (عيادة الرملة)، وكان ذلك واضحاً من خلال جلسة المحكمة التي تمت بحضوره عبر الفيديو (كونفرنس)، وعبرّ عن عدم قدرته على رؤية من هم داخل قاعة المحكمة.ويُذكر أن الأسير شادي أبو عكر (37) عامًا من مخيم عايدة، أسير سابق أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وخلال إضرابه أصدر الاحتلال مؤخراً أمر اعتقالٍ إداريّ جديد مدته ستة أشهر، رغم ما وصل إليه من وضع صحي صعب.