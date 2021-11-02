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دولي

توقيع اتفاقية تعاون في مجال الطب بين إسرائيل والبحرين

توقيع اتفاقية تعاون في مجال الطب بين إسرائيل والبحرين
رام الله - دنيا الوطن
وقع مركز (شيبا) الطبي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اتفاق تعاون مع مستشفيين بحرينيين، وذلك في أعقاء الزيارة التي بدأها يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المنامة. 

وقال يوئيل هار-إيفن، مدير القسم الدولي في مركز (شيبا) الطبي: "بدأنا اجتماعات وجها لوجه وقريبًا سيكون لديهم طاقم عمل متوجه إلى البحرين للتدريب والتعليم"، مضيفًا "يشترك معظم الإسرائيليين والبحرينيين في نفس القيم، خاصة عندما تتحدث عن الطب"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وتابع يوئيل هار-إيفن: "هذه مجرد البداية، سنقوم في المستقبل بإحضار ابتكار شيبا إلى البحرين، يمكننا التعاون والعمل قريبًا جدًا".

يشار إلى أن البحرين واحدة من أربع دول وقعت على اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وبعد فترة وجيزة، عينت البحرين أول سفير لها في تل أبيب، فيما افتتحت إسرائيل مؤخرًا سفارة في البحرين.

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