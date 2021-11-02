تنكيس العلم الفلسطيني على مؤسسات الدولة وسفاراتها وممثلياتها في ذكرى (بلفور)

رام الله - دنيا الوطننكست دولة فلسطين، العلم الفلسطيني على مؤسسات الدولة وسفاراتها وممثلياتها في دول العالم كافة، تنفيذًا لقرار الرئيس محمود عباس، الأحد الماضي، بتنكيس العلم في الثاني من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام الذي يصادف ذكرى إعلان (بلفور).وجاء ذلك القرار الرئاسي تنديداً بإعلان (بلفور)، وما ترتب عنه من تشريد للشعب الفلسطيني، وسلب حقوقه المشروعة، وتذكيراً للعالم أجمع، خاصةً المملكة المتحدة بضرورة تحمل المسؤولية لتمكين شعبنا من حقوقه المشروعة المتمثلة في الاستقلال والحرية والعودة، وفق ما نقلته (وفا).ويصادف اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ (104) لهذا الوعد الذي منحت بريطانيا بموجبه الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.