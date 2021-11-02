الرئيس الأمريكي السابق: إسرائيل لم تعد تسيطر على الكونغرس كالسابق





وتابع: "قيل لي بمودة إنه يمكنني الترشح لمنصب رئيس الوزراء والفوز هناك، ولم أحصل على أصوات اليهود الذين تعتقدون أنني سأحصل عليه في هذا البلد، كثير منهم لا يحبون إسرائيل، انظروا إلى صحيفة نيويورك تايمز".



ويعد ترامب أبرز الرؤساء الأمريكيين الذين قدموا دعماً قوياً لإسرائيل خلال فترة ولايته، بما في ذلك من خلال قرارات مثل نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.





رام الله - دنيا الوطنأفاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الاثنين، بأن إسرائيل كانت تسيطر على الكونغرس الأمريكي قبل (10 - 15) عاماً، ولكنها لم تعد كذلك الآن.وقال ترامب في حديثٍ لبرنامج إذاعي محافظ: "أكبر تغيير رأيته في الكونغرس هو أن إسرائيل كانت تسيطر عليه فعلياً، أنت تفهم ذلك قبل 10 إلى 15 سنة كان تأثيرها قوياً جداً، واليوم أصبح الأمر على عكس ذلك تقريباً".ودَعم ترامب قوله بأن الوضع قد تغير الآن، وأن مشرعين مثل ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وإيلان عمر، يقولان أنهما يكرهان إسرائيل، يسيطران على الكونغرس.وانتقد ترامب إلهان عمر وأوكاسيو كورتيز وأعضاء آخرين في ما يسمى بفرقة المشرعين الديمقراطيين التقدميين في الكونغرس الأمريكي الذين لديهم مواقف حازمة ضد السياسة المؤيدة لإسرائيل.وأضاف ترامب للمذيع: "أن الإسرائيليين متحمسون لإعادة انتخابه، وشاكرين لدوره في اتفاقات إبراهيم، التي وقعتها بلادهم أواخر العام الماضي مع دول عربية بينها الإمارات والبحرين".