عربي

الجامعة العربية تطالب بريطانيا بتصحيح خطئها التاريخي "وعد بلفور"

الجامعة العربية تطالب بريطانيا بتصحيح خطئها التاريخي "وعد بلفور"
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم بريطانيا في الذكرى الـ 104 لإعلان بلفور، بتصحيح هذا الخطأ التاريخي وتَحمُّل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية عبر تقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، والاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية دعماً لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل وفق رؤية حل الدولتين.

ودعت الأمانة العامة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى الضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائمها وانتهاكاتها المُـتواصلة ووقف آلة الحرب والعدوان وإنهاء احتلالها لأرض الدولة الفلسطينية، مطالبة المُجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في إنفاذ قراراته ووقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي وفرض العقوبات على منظومته الاستعمارية الاستيطانية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكدت دعمها الكامل والمُستمر للشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانبه في نضاله العادل والمشروع حتى ينالَ حريته واستقلاله، وتُوجّه تحية اعتزاز وإجلال وتقدير لصموده وتضحياته على امتداد السنين، وأن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ عام 1967وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمُقررات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية.

أخبار ذات صلة

ليبيا: مفوضية الانتخابات تعلن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة

ليبيا: مفوضية الانتخابات تعلن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة

إصابة 10 جنود مصريين من قوات حفظ السلام ​في جمهورية إفريقيا الوسطى

إصابة 10 جنود مصريين من قوات حفظ السلام ​في جمهورية إفريقيا الوسطى

السعودية: لا يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في البلاد

السعودية: لا يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في البلاد

المغرب تخطط لحشد استثمارات دولية لقطاع طاقة الرياح بقيمة 1.6 مليار دولار

المغرب تخطط لحشد استثمارات دولية لقطاع طاقة الرياح بقيمة 1.6 مليار دولار

ماذا علق أمراء سعوديون على أزمة لبنان؟

ماذا علق أمراء سعوديون على أزمة لبنان؟

العاهل السعودي يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة

العاهل السعودي يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة

الأردن يسجل أعلى حصيلة بإصابات (كورونا) اليومية منذ أبريل الماضي

الأردن يسجل أعلى حصيلة بإصابات (كورونا) اليومية منذ أبريل الماضي

العراق: ارتفاع حصيلة تسمم &#34;واقعة الفلافل&#34; إلى 290 شخصاً

العراق: ارتفاع حصيلة تسمم "واقعة الفلافل" إلى 290 شخصاً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة: 85% من حوادث السير سببها العنصر البشري

الشرطة بغزة: 85% من حوادث السير سببها العنصر البشري

كهرباء القدس تنفي نية إسرائيل بخصم ديون الكهرباء من أموال المقاصة

كهرباء القدس تنفي نية إسرائيل بخصم ديون الكهرباء من أموال المقاصة

فتوح يطالب بالإعتراف بالدولة الفلسطينية وتصحيح الخطأ التاريخي

فتوح يطالب بالإعتراف بالدولة الفلسطينية وتصحيح الخطأ التاريخي

محمد عياش يطالب بريطانيا بالاعتذار عن خطيئتها في (وعد بلفور)

محمد عياش يطالب بريطانيا بالاعتذار عن خطيئتها في (وعد بلفور)

الديمقراطية: بلفور أعطى الضوء الأخضر لغزو فلسطين

الديمقراطية: بلفور أعطى الضوء الأخضر لغزو فلسطين

سفارة فلسطين بالقاهرة تنكس العلم الفلسطيني

سفارة فلسطين بالقاهرة تنكس العلم الفلسطيني

أبو هولي يدعو بريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتذار عن صدور وعد بلفور

أبو هولي يدعو بريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتذار عن صدور وعد بلفور

الإدارة العامة لهندسة المركبات تجتمع مع شرطة المرور ومراكز الفحص الفني

الإدارة العامة لهندسة المركبات تجتمع مع شرطة المرور ومراكز الفحص الفني

منوعات

شاهد: بلقيس فتحي ترقص بدلع خلال إحيائها حفل زفاف

شاهد: بلقيس فتحي ترقص بدلع خلال إحيائها حفل زفاف

شاهد: بكاء الفنان المصري حجاج عبد العظيم في زفاف ابنته

شاهد: بكاء الفنان المصري حجاج عبد العظيم في زفاف ابنته

شاهد: ليلى علوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص

شاهد: ليلى علوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص

شاهد: نبيلة عبيد توجه رسالة شكر إلى جومانة مراد

شاهد: نبيلة عبيد توجه رسالة شكر إلى جومانة مراد

لأول مرة.. مي كساب تكشف عن معاناتها بعد 11 عام

لأول مرة.. مي كساب تكشف عن معاناتها بعد 11 عام

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: شبيه الفنان أمير كرارة يُحدث ضجة

شاهد: شبيه الفنان أمير كرارة يُحدث ضجة

نشوى مصطفى تتنازل عن قضية المتحرشين بابنتها.. لهذا السبب

نشوى مصطفى تتنازل عن قضية المتحرشين بابنتها.. لهذا السبب

هل تزوجت كنزي عمر دياب بعد ظهورها بفستان الزفاف؟

هل تزوجت كنزي عمر دياب بعد ظهورها بفستان الزفاف؟

فاتن موسى تهاجم طليقها مصطفى فهمي بهذا المنشور

فاتن موسى تهاجم طليقها مصطفى فهمي بهذا المنشور

عربي

ليبيا: مفوضية الانتخابات تعلن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة

ليبيا: مفوضية الانتخابات تعلن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة

المغرب تخطط لحشد استثمارات دولية لقطاع طاقة الرياح بقيمة 1.6 مليار دولار

المغرب تخطط لحشد استثمارات دولية لقطاع طاقة الرياح بقيمة 1.6 مليار دولار

ماذا علق أمراء سعوديون على أزمة لبنان؟

ماذا علق أمراء سعوديون على أزمة لبنان؟

العاهل السعودي يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة

العاهل السعودي يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة