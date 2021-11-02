الشرطة بغزة: 85% من حوادث السير سببها العنصر البشري





رام الله - دنيا الوطنكشف إبراهيم أبو جياب، نائب مدير شرطة المرور، اليوم الثلاثاء، عن أن أكثر من 85% من حوادث السير سببها العنصر البشري، والأمر لا يقتصر على السائق فقط بل يعتمد أيضاً على مستخدمي الطريق والمارة، حيث سجلت حوادث كثيرة بسبب عدم الانتباه أو عدم تقدير قطع الطريق من قبل المارة.وقال أبو جياب في حديثٍ لإذاعة (الأقصى): "إدارة شرطة المرور كانت دائماً حريصة على زيادة الوعي المروري لدى المواطنين الصغار والكبار، حيث عملت على مدار العام لزيادة الوعي المروري لدى السائقين والمواطنين، من خلال زيارات لرياض الأطفال والمدارس والجامعات والمساجد وللمخيمات وعبر وسائل الإعلام المختلفة".