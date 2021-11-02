انفجاران قرب مستشفى عسكري في العاصمة الأفغانية (كابل)

في السياق، قال مصدر طبي في المستشفى لـ(فرانس برس): "أنا داخل المستشفى، سمعنا دوي انفجار قوي عند مستوى نقطة التفتيش الأولى للمستشفى ثم إطلاق نار، وبعد دقائق قليلة سمع دوي انفجار ثان في المنطقة نفسها".



ولم يتضح حتى اللحظة ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية، أو سبب الانفجارين.



يشار إلى أن العاصمة (كابل) شهدت خلال الفترة الماضية عدة تفجيرات طال بعضها مساجد خلال تواجد المصلين فيها، كما شهدت مناطق أخرى استهدافات بعبوات ناسفة لآليات تابعة لعناصر (طالبان) أو الشرطة، التي باتت منذ منتصف آب/ أغسطس الماضي خاضعة لسلطة الحركة التي سيطرت على البلاد.



