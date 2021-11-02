إصابة 10 جنود مصريين من قوات حفظ السلام ​في جمهورية إفريقيا الوسطى

ووفق وكالة (فرانس برس) فقد قالت الأمم المتحدة إن "عناصر وحدة الشرطة التأسيسية المصرية الذين كانوا يستقلون حافلة تعرضوا لنيران كثيفة من الحرس الرئاسي دون سابق إنذار أو رد، في حين كانوا غير مسلحين، وإصابة اثنين منهم بالغة".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن 10 جنود مصريين من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) أصيبوا برصاص الحرس الرئاسي في بانغي.ووصفت الأمم المتحدة الحادث الذي وقع أمس الاثنين بأنه "هجوم متعمد لا يوصف".