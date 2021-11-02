شؤون فلسطينية

كهرباء القدس تنفي نية إسرائيل بخصم ديون الكهرباء من أموال المقاصة

كهرباء القدس تنفي نية إسرائيل بخصم ديون الكهرباء من أموال المقاصة
رام الله - دنيا الوطن
نفت إدارة شركة كهرباء محافظة القدس اليوم خلال اجتماع
عقدته في مقر الشركة بالقدس، ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول نية إسرائيل خصم ديون الكهرباء المتراكمة على الحكومة الفلسطينية من أموال المقاصة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، ومديرها العام، المهندس هشام العمري: "إن الشركة تستغرب الاخبار المتداولة في مختلف وسائل الإعلام حول اعتزام إسرائيل خصم ديون الكهرباء المستحقة على الحكومة الفلسطينية من اموال المقاصة".

وأضاف العمري" إن كهرباء القدس ترفض هذا الإجراء الإسرائيلي جملة وتفصيلاً، لاسيما أنه يأتي في ظل حصار مالي وسياسي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد القيادة وشعبنا، وتعجز فيه الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها جراء استمرار إسرائيل باقتطاع أموال الضرائب من الجانب الفلسطيني".

وأشار العمري إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد بشكل مقصود في نشر مثل هذه الأخبار لخلق أزمات وحالة من الإرباك في الشارع الفلسطيني وكافة مكوناته، خصوصاً مع اقتراب دخولنا فصل الشتاء، وذلك لتحقيق غايات معينة وخدمة أهدافها، مؤكداً أن
العلاقة ما بين شركات تزويد الكهرباء هي علاقة تكاملية وتجارية بحته، ولا علم لنا بهذه الأخبار التي يتم تداولها في وسائل الإعلام.

أخبار ذات صلة

الجامعة العربية تطالب بريطانيا بتصحيح خطئها التاريخي &#34;وعد بلفور&#34;

الجامعة العربية تطالب بريطانيا بتصحيح خطئها التاريخي "وعد بلفور"

الشرطة بغزة: 85% من حوادث السير سببها العنصر البشري

الشرطة بغزة: 85% من حوادث السير سببها العنصر البشري

فتوح يطالب بالإعتراف بالدولة الفلسطينية وتصحيح الخطأ التاريخي

فتوح يطالب بالإعتراف بالدولة الفلسطينية وتصحيح الخطأ التاريخي

محمد عياش يطالب بريطانيا بالاعتذار عن خطيئتها في (وعد بلفور)

محمد عياش يطالب بريطانيا بالاعتذار عن خطيئتها في (وعد بلفور)

وزارة شؤون القدس: قضية الشيخ جراح سياسية بامتياز ومحاكم الاحتلال أداة لخدمة مخططاته

وزارة شؤون القدس: قضية الشيخ جراح سياسية بامتياز ومحاكم الاحتلال أداة لخدمة مخططاته

الديمقراطية: بلفور أعطى الضوء الأخضر لغزو فلسطين

الديمقراطية: بلفور أعطى الضوء الأخضر لغزو فلسطين

سفارة فلسطين بالقاهرة تنكس العلم الفلسطيني

سفارة فلسطين بالقاهرة تنكس العلم الفلسطيني

أبو هولي يدعو بريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتذار عن صدور وعد بلفور

أبو هولي يدعو بريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتذار عن صدور وعد بلفور

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة: 85% من حوادث السير سببها العنصر البشري

الشرطة بغزة: 85% من حوادث السير سببها العنصر البشري

كهرباء القدس تنفي نية إسرائيل بخصم ديون الكهرباء من أموال المقاصة

كهرباء القدس تنفي نية إسرائيل بخصم ديون الكهرباء من أموال المقاصة

فتوح يطالب بالإعتراف بالدولة الفلسطينية وتصحيح الخطأ التاريخي

فتوح يطالب بالإعتراف بالدولة الفلسطينية وتصحيح الخطأ التاريخي

محمد عياش يطالب بريطانيا بالاعتذار عن خطيئتها في (وعد بلفور)

محمد عياش يطالب بريطانيا بالاعتذار عن خطيئتها في (وعد بلفور)

الديمقراطية: بلفور أعطى الضوء الأخضر لغزو فلسطين

الديمقراطية: بلفور أعطى الضوء الأخضر لغزو فلسطين

سفارة فلسطين بالقاهرة تنكس العلم الفلسطيني

سفارة فلسطين بالقاهرة تنكس العلم الفلسطيني

أبو هولي يدعو بريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتذار عن صدور وعد بلفور

أبو هولي يدعو بريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتذار عن صدور وعد بلفور

الإدارة العامة لهندسة المركبات تجتمع مع شرطة المرور ومراكز الفحص الفني

الإدارة العامة لهندسة المركبات تجتمع مع شرطة المرور ومراكز الفحص الفني

منوعات

شاهد: بلقيس فتحي ترقص بدلع خلال إحيائها حفل زفاف

شاهد: بلقيس فتحي ترقص بدلع خلال إحيائها حفل زفاف

شاهد: بكاء الفنان المصري حجاج عبد العظيم في زفاف ابنته

شاهد: بكاء الفنان المصري حجاج عبد العظيم في زفاف ابنته

شاهد: ليلى علوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص

شاهد: ليلى علوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص

شاهد: نبيلة عبيد توجه رسالة شكر إلى جومانة مراد

شاهد: نبيلة عبيد توجه رسالة شكر إلى جومانة مراد

لأول مرة.. مي كساب تكشف عن معاناتها بعد 11 عام

لأول مرة.. مي كساب تكشف عن معاناتها بعد 11 عام

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: شبيه الفنان أمير كرارة يُحدث ضجة

شاهد: شبيه الفنان أمير كرارة يُحدث ضجة

نشوى مصطفى تتنازل عن قضية المتحرشين بابنتها.. لهذا السبب

نشوى مصطفى تتنازل عن قضية المتحرشين بابنتها.. لهذا السبب

هل تزوجت كنزي عمر دياب بعد ظهورها بفستان الزفاف؟

هل تزوجت كنزي عمر دياب بعد ظهورها بفستان الزفاف؟

فاتن موسى تهاجم طليقها مصطفى فهمي بهذا المنشور

فاتن موسى تهاجم طليقها مصطفى فهمي بهذا المنشور

عربي

ليبيا: مفوضية الانتخابات تعلن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة

ليبيا: مفوضية الانتخابات تعلن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة

المغرب تخطط لحشد استثمارات دولية لقطاع طاقة الرياح بقيمة 1.6 مليار دولار

المغرب تخطط لحشد استثمارات دولية لقطاع طاقة الرياح بقيمة 1.6 مليار دولار

ماذا علق أمراء سعوديون على أزمة لبنان؟

ماذا علق أمراء سعوديون على أزمة لبنان؟

العاهل السعودي يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة

العاهل السعودي يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة