روسيا تسجل زيادة قياسية في عدد الوفيات بـ(كورونا)







رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الصحية في روسيا، عن تسجيل زيادة قياسية في عدد الوفيات جراء تفشي فيروس (كوفيد-19)، بلغت 1178 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تم تسجيل 39008 إصابات جديدة.جاء ذلك في بيانات وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، الصادرة اليوم الثلاثاء، توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (5736) تليها مدينة بطرسبورغ (3066) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2893)، وفق (روسيا اليوم).وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس التاجي في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 8 ملايين و593200 إصابة، تعافى من الإصابة 7 ملايين و412631 شخصا، منهم 30905 اشخاص خلال اليوم الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 240871 حالة وفاة حتى الآن.واتخذت السلطات الروسية جراء ارتفاع الإصابات جملة من التدابير للحد من تفشي الوباء، وبالإضافة إلى تشديد حملات التطعيم، فرضت السلطات عطلة رسمية في البلاد لمدة أسبوع مدفوعة الأجر، حتى السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر.