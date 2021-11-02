فتوح يطالب بالإعتراف بالدولة الفلسطينية وتصحيح الخطأ التاريخي



وأضاف فتوح" إن وعد بلفور الباطل والذي قام بإصداره وزير خارجية بريطانيا "آرثر بلفور" عام 1917 بإقامة وطن لمن لا يملك لمن لا يستحق، يبقى جرحاً في الضمير الانساني لما تسبب به من نكبة ما زالت أثارها تلقي بظلالها القاتمة على فلسطين والمنطقة.







رام الله - دنيا الوطنطالب المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، بريطانيا بتصحيح الخطأ والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبهذا الظُلم التاريخي الذي تسببت فيه للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائمها وانتهاكاتها المُـتواصلة وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية.و جاء تصريح فتوح اليوم، بمناسبة الذكرى ال104 لإعلان بلفور المشؤوم، مشيرا الى أن الذكرى تأتي لهذا العام و شعبنا يواجه ظروفا صعبة بفعل إمعان حكومة الاحتلال العنصرية والفاشية بتنفيذ مخططاتها الاحتلالية، واجراءات تهويد القدس وتدنيس للمقدسات الاسلامية والمسيحية، وممارساتها واستمرارها في الاستيطان الذي يُمثل جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي.وأكد فتوح على أن مواصلة هذه الجرائم والانتهاكات تُعد شاهدا على عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته، داعيا إياه معالجة تداعيات الوعد المشؤوم بشكل جذري، ووضع حد لمعاناة شعبنا المستمرة منذ عقود، وضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها، وإلزامها بالإنصياع لمبادىء القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وحق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.