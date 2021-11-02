محمد عياش يطالب بريطانيا بالاعتذار عن خطيئتها في (وعد بلفور)



وأضاف" إن شعبنا الفلسطيني وقيادته المتمثلة بالرئيس محمود عباس وقفا سدًا منيعًا أمام هذا الوعد المشؤوم، وقدم نموذجًا فريدًا في مقاومته والتصدي له، لكن المؤامرة كانت أكبر منه ومن مقدراته، واستمرت أمريكيا و بريطانيا في تقديم الدعم السياسي واللوجستي لدولة الأحتلال ، مشددا على أن بريطانيا ومن لف لفيفها تتحمل وزر هذا الوعد من حيث إصداره وتبنيه".



وأكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني على أن بريطانيا ارتكبت خطيئة تاريخية بحق شعب له وجود وثقافة وتاريخ؛ وهي ملزمة اليوم بالتكفير عنها بإعادة الحقوق لأهلها، والاعتذار العملي للشعب الفلسطيني بعودة اللاجئين الذين هُجروا من أرض فلسطين

التاريخية موطنهم الأصلي، وتعويضهم عما لحق بهم، ودعم حقهم في الحرية والاستقلال.





رام الله - دنيا الوطن‏أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش في الذكرى الـ(104) على وعد بلفور المشؤوم أن شعبنا الفلسطيني وقيادته الشرعية يزدادن قوة والاحتلال إلى زوال، والعودة ستتحقق بالرغم من كل ما تواجهه القضية من مخاطر ومؤامراتوقال د. عياش: "إنه منذ اعلان هذا الوعد المشؤوم قبل 104 سنوات ومأساة الشعب الفلسطيني مستمرة بين قمع وقتل وتهجير و نهب للأرض، وتشريدٍ منها، واعتقال وتهويد للقدس والمسجد الأقصى".