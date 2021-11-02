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السعودية: لا يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في البلاد

السعودية: لا يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في البلاد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن 
كشفت المديرية العامة للجواز في المملكة العربية السعودية عن حقيقة ما تردد بشأن إمكانية تحويل تأشيرات الزيارة الخاصة بمرافقي المقيمين داخل المملكة إلى إقامة رسمية.

وشددت الجوازات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) على أن ما أثير بشأن ذلك لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية لا تسمح بذلك، وفق (صحيفة تواصل الإلكتروني).

وأوضحت أنه حال صدور قرار أو تعليمات جديدة بشأن تأشيرات الزيارة سيعلن عنها فوراً عبر القنوات الرسمية.

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