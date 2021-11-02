السعودية: لا يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في البلاد

كشفت المديرية العامة للجواز في

رام الله - دنيا الوطنالمملكة العربية السعودية عن حقيقة ما تردد بشأن إمكانية تحويل تأشيرات الزيارة الخاصة بمرافقي المقيمين داخل المملكة إلى إقامة رسمية.وشددت الجوازات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) على أن ما أثير بشأن ذلك لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية لا تسمح بذلك، وفق (صحيفة تواصل الإلكتروني).وأوضحت أنه حال صدور قرار أو تعليمات جديدة بشأن تأشيرات الزيارة سيعلن عنها فوراً عبر القنوات الرسمية.