شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بالقاهرة تنكس العلم الفلسطيني

سفارة فلسطين بالقاهرة تنكس العلم الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قامت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية بتنكيس الأعلام على مبنى السفارة والمندوبية، تنفيذا لقرار الرئيس محمود عباس بتنكيس العلم الفلسطيني في اليوم الثاني من تشرين الثاني من كل عام، وذلك تنديدا "بإعلان بلفور"، وما تمخض عنه من تشريد لشعبنا الفلسطيني، وسلب لحقوقه المشروعة.

ودعا السفير الفلسطيني بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح المجتمع الدولي، في الذكرى الـ104 على "اعلان بلفور"، إلى ضرورة العمل على انهاء الاحتلال الإسرائيلي، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، والضغط على بريطانيا من أجل تصحيح خطئها التاريخي، وتقديم الاعتذار عن هذا الاعلان المشؤوم لشعبنا.

وأكد إصرار وصمود أصحاب الحق في الدفاع عن أرضهم وثوابتهم، كون هذا الاعلان أعطى من لا يملك ما لا يستحق على حساب الحقوق التاريخية لشعبنا.

وفي السياق، قامت السفارة بتوزيع الاحصائيات التوثيقية المقروءة والمرئية على وسائل الإعلام المصرية للتذكير بضرورة تحمل العالم مسؤوليته لتمكين شعبنا من استعادة حقوقه المشروعة المتمثلة في الاستقلال والحرية، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وتبييض السجون، وعودة اللاجئين .

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